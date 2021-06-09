Разработка своей CRM системы

Мы хотим разработать свою CRM систему, которое полностью будет под наши

требования настроена.

Данная срм будет использовать отдел продаж, который заниматься будет продажами медицинского оборудования

Ссылка техническим заданием:

https://miro.com/app/board/o9J_lCzdnF8=/

Обязательные требования Данная срм, должна быть с интегрировано с Api телефонии, 1С, сайт наш http://umedical.store/