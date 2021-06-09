Разработка своей CRM системы

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  2. 1С-программирование
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Мы хотим разработать свою CRM систему, которое полностью будет под наши

требования настроена.

Данная срм будет использовать отдел продаж, который заниматься будет продажами медицинского оборудования

Ссылка техническим заданием:

https://miro.com/app/board/o9J_lCzdnF8=/

Обязательные требования Данная срм, должна быть с интегрировано с Api телефонии, 1С, сайт наш http://umedical.store/

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#1с
4 года назад
Stepahka1994
Александр 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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