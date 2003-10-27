Автоматизации бюджетирования компании АО «НИИАС

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт2 заявки7627 просмотров

Автоматизации бюджетирования компании АО «НИИАС» на базе продукта 1С:УХ.

Требования к выполнению работ и их состав приведены в приложениях.

Приложения:

1. Функциональные требования.

2. Алгоритм сбора фактических данных.

3. Шаблон бюджета ЦФО.

4. ОИБ.

5. Шахматка.

4 года назад
kostyushin
Дмитрий 
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4 года назад

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