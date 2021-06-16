Доработать существующий модуль обмена для 1С УТ10.3Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт2 заявки7114 просмотров

Добрый день!

Есть доработанный модуль в УТ10.3 для обмена с Битрикс магазином (Бизнес) по продаже нижнего белья. В данный момент необходимо реализовать выгрузку картинок для торговых предложений - характеристик в HIGHLOAD Блок. Картинки уникальные и хранятся в 1С в отдельном справочнике (не типовой вариант). Также необходимо привязать картинки к выгрузке торговых предложений (в offers.xml). Сайт более или менее готов и в нем есть структура xml, которую можно выгрузить в файл для примера.

Если нет опыта работы с модулем, прошу не писать.

4 года назад
aspexo
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