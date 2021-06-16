Доработать существующий модуль обмена для 1С УТ10.3Битрикс

Добрый день!

Есть доработанный модуль в УТ10.3 для обмена с Битрикс магазином (Бизнес) по продаже нижнего белья. В данный момент необходимо реализовать выгрузку картинок для торговых предложений - характеристик в HIGHLOAD Блок. Картинки уникальные и хранятся в 1С в отдельном справочнике (не типовой вариант). Также необходимо привязать картинки к выгрузке торговых предложений (в offers.xml). Сайт более или менее готов и в нем есть структура xml, которую можно выгрузить в файл для примера.