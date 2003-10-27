CRM для МФО

Добрый день всем!

Необходима crm система для мфо или микрокредитной организации. Плюсом является опыт работы в тематике мфо, или смежной тематике, напишите об этом.

Задачи системы стандартны как для любой мфо. Единственная просьба чтобы она была интуитивно понятна и не сильно сложна в работе, так как кассиры совсем "не гении" и чтобы с в последствии была возможность объединять несколько точек выдачи займов.

Бюджет рассматриваются и больше, но ориентировочная сумма такая.