CRM для МФО

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт4 заявки8433 просмотра

Добрый день всем!

Необходима crm система для мфо или микрокредитной организации. Плюсом является опыт работы в тематике мфо, или смежной тематике, напишите об этом.

Задачи системы стандартны как для любой мфо. Единственная просьба чтобы она была интуитивно понятна и не сильно сложна в работе, так как кассиры совсем "не гении" и чтобы с в последствии была возможность объединять несколько точек выдачи займов.

Бюджет рассматриваются и больше, но ориентировочная сумма такая.

4 года назад
guest_16185709231331
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Степан
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
Роман
 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Евгений
 
48 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад