Номенклатура ведется с учетом характеристик, у каждой номенклатуры есть свой артикул, а также у каждой характеристики, которая входит в эту номенклатуру есть свой артикул. При заполнении табличной части документа "Заказ клиента" система находит номенклатуру по артикулу с учетом характеристик, а при поиске номенклатуры в документе "Установка цен номенклатуры" по тому же артикулу, система не видит артикулы, входящих в данную номенклатуру характеристик. Скрин-шот прилагаю

Задача: сделать поиск одинаковым для обоих документов "Установка цен номенклатуры" и "Заказ клиента", за основу взять поиск из документа "Заказ Клиента"