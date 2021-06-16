Требуется разработать личный кабинет на сайте WordPress с интеграцией 1С для транспортной логистики. Необходимо обеспечить передачу статусов и информации о заказах из 1С в личный кабинет. Пример синхронизации можно увидеть на сайте magic-trans.ru. Ожидается расчет примерной стоимости проекта.
1С, настроить поиск номенклатуры
Номенклатура ведется с учетом характеристик, у каждой номенклатуры есть свой артикул, а также у каждой характеристики, которая входит в эту номенклатуру есть свой артикул. При заполнении табличной части документа "Заказ клиента" система находит номенклатуру по артикулу с учетом характеристик, а при поиске номенклатуры в документе "Установка цен номенклатуры" по тому же артикулу, система не видит артикулы, входящих в данную номенклатуру характеристик. Скрин-шот прилагаю
Задача: сделать поиск одинаковым для обоих документов "Установка цен номенклатуры" и "Заказ клиента", за основу взять поиск из документа "Заказ Клиента"
Заявки фрилансеров
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