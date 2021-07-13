Требуется специалист по 1С-Битрикс для настройки интеграции модуля Яндекс.Маркет. Необходимо изменить фильтрацию выгружаемых товаров, чтобы в фид отправлялись только те товары, которые выбраны с помощью активного флага в карточке товара. Приступить к работе нужно сегодня. Ставка почасовая, обсуждается индивидуально.
Необходима роль для пользователя, выполненная в формате расширения
Доброго времени суток. Необходима роль для пользователя, выполненная в формате расширения, полностью ограниченная по подразделению, который указан в профили пользователя. Т.е пользователь с этой ролью должен иметь доступ ко всему функционалу базы, кроме раздела администрирования, но функционал должен быть ограничен по подразделению:
1) Пользователю должны быть доступны отчеты, но только по своему подразделению, и выбрать другое подразделение при формировании отчета пользователь не может.
2) Пользователю должны быть доступны и отображаться все документы, опять же только своего подразделения.
3) При создании документа нету возможности выбора другого подразделения кроме своего, либо же автоматически строго задать в каждом новом документе его подразделение, на выбор программиста.
4) При даче ручных проводок, отсутствие возможности выбора другого подразделения.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1630)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.72.72)
Режим Серверный
Выбранный исполнитель
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