Доброго времени суток. Необходима роль для пользователя, выполненная в формате расширения, полностью ограниченная по подразделению, который указан в профили пользователя. Т.е пользователь с этой ролью должен иметь доступ ко всему функционалу базы, кроме раздела администрирования, но функционал должен быть ограничен по подразделению:

1) Пользователю должны быть доступны отчеты, но только по своему подразделению, и выбрать другое подразделение при формировании отчета пользователь не может.

2) Пользователю должны быть доступны и отображаться все документы, опять же только своего подразделения.

3) При создании документа нету возможности выбора другого подразделения кроме своего, либо же автоматически строго задать в каждом новом документе его подразделение, на выбор программиста.

4) При даче ручных проводок, отсутствие возможности выбора другого подразделения.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1630)

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.72.72)

Режим Серверный