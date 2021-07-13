Необходима роль для пользователя, выполненная в формате расширения

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт1 заявка8205 просмотров

Доброго времени суток. Необходима роль для пользователя, выполненная в формате расширения, полностью ограниченная по подразделению, который указан в профили пользователя. Т.е пользователь с этой ролью должен иметь доступ ко всему функционалу базы, кроме раздела администрирования, но функционал должен быть ограничен по подразделению:

1) Пользователю должны быть доступны отчеты, но только по своему подразделению, и выбрать другое подразделение при формировании отчета пользователь не может.

2) Пользователю должны быть доступны и отображаться все документы, опять же только своего подразделения.

3) При создании документа нету возможности выбора другого подразделения кроме своего, либо же автоматически строго задать в каждом новом документе его подразделение, на выбор программиста.

4) При даче ручных проводок, отсутствие возможности выбора другого подразделения.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1630)

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.72.72)

Режим Серверный

4 года назад
guest_16244492799872
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rms77
Роман 
29 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$150
15 дней
Escrow
Работа была выполнена полностью и качественно. Были доработаны моменты не оговоренные в ТЗ.
Интересный проект

Заявки фрилансеров

rms77
Роман 
29 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад

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