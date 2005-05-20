Создать личный кабинет на сайте wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт1 заявка5660 просмотров

и синхронизировать его с 1c транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом

Нужно что бы статусы в 1с ,информация о заказе из 1с передавались в личный кабинет

нужно сделать личный кабинет для сайта http://tk-1.net/

пример синхронизации есть на сайте https://magic-trans.ru/

можно лаконичнее сделать конечно

Рассчитайте пожалуйста примерную стоимость

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WordPress
4 года назад
evgbizz
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
287 отзывов
4 года назад

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