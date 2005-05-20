Необходимо реализовать функционал в 1С (УТ 11.4) для перевода текста с русского на украинский. При клике на кнопки в определенных формах текст должен переводиться с использованием Google Translate и помещаться в другое поле. Формы включают справочники и элементы номенклатуры. Требуется проработка логики и интеграция с API переводчика.