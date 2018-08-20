Написать обработчик ут 11

Примерное затраченное время на проект 3-5 часов. по оценке спицалиста. обработчик должен находить Товары с кривым названием где присутствует артикул (цифры, точки, запятые, - тере, скобочки). Но вроде вы уже писали прошлый обработчик но все равно от хиндибрендс падают наименование с артикулом 2) поверка битых ссылок 3) проверка наличия описания , характеристик , свойств 4) массовое выделение товаров на включение/допуск в каталог , то есть из обработчика они должны исчезнуть и остаться те, что нужно исправлять описание или наименование или фото. 5) Автоматический запуск проверки на ошибки: для фото или описания, если поставщик исправил ошибки , то товар попадает в зеленую зону, как исправленный.... 6) выгрузка товаров с битым описанием или ссылками на фото по определенному поставщику, может автоматическая отправка письма поставщику об ошибке в этом товаре! 7) фильтр по поставщику , отображение товаров в обработчике с разворачивающиеся карточкой(без перехода во внутрь Карты) для ускоренной работы с товарами их редактированияЗагрузить 1 нового поставщикаДвух старых обновить по ссылке выгрузки Добавить свойства и характеристики для товаровЗагрузить автоматический фото из папки