Написать отчет для УНФ

Используется УНФ 1.6.15.49.

Ведется учет ответственного хранения. Наша организация принимает товары на ответственное хранение от сторонних контрагентов.

Поступление оформляется приходной накладной с Видом операции "Прием на ответхранение"

Расход оформляется расходной накладной с Видом операции "Возврат с ответхранения"

Информация хранится в регистре накопления "ЗапасыПринятые"

В системе есть отчет по остаткам на каждый день.

Необходимо написать новый или модернизировать существующий.

Задача:

По строкам вывести Номенклатуру, находящуюся на хранении. Сгрупировать ее по поставщикам (Поклажедателям)

По колонкам вывести дни месяца. Например если период август, то будет 31 колонка с 01.08 по 31.08

В ячейке значение - остаток соответствующей номенклатуры на конец данного дня.

Последний столбец - сумма предыдущих.

Кроме того необходимо предусмотреть возможность вывода отчета как в базовых единицах (шт) так и в дополнительных (паллета)

Пример : Есть товар "Стул", который приняли 1 числа и он весь месяц лежал. Он занимает 0,5 паллеты.

Если мы в штуках делаем отчет, то В отчете во всех ячейках стоит 1, а в последнем столбце 31.

Если в палетах, то во всех ячейках 0,5, а в последней, итоговой 15,5