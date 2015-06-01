Приветствую. Задача проста и понятна - нужно настроить обмен данными между woocommerce и 1С 8 розница. Жду предложения с предварительными ценами. Предложения без цены не рассматриваю. Исполнителя выберу по критерию рейтинг, отзывы = разумный ценник.
Написать отчет для УНФ
Используется УНФ 1.6.15.49.
Ведется учет ответственного хранения. Наша организация принимает товары на ответственное хранение от сторонних контрагентов.
Поступление оформляется приходной накладной с Видом операции "Прием на ответхранение"
Расход оформляется расходной накладной с Видом операции "Возврат с ответхранения"
Информация хранится в регистре накопления "ЗапасыПринятые"
В системе есть отчет по остаткам на каждый день.
Необходимо написать новый или модернизировать существующий.
Задача:
По строкам вывести Номенклатуру, находящуюся на хранении. Сгрупировать ее по поставщикам (Поклажедателям)
По колонкам вывести дни месяца. Например если период август, то будет 31 колонка с 01.08 по 31.08
В ячейке значение - остаток соответствующей номенклатуры на конец данного дня.
Последний столбец - сумма предыдущих.
Кроме того необходимо предусмотреть возможность вывода отчета как в базовых единицах (шт) так и в дополнительных (паллета)
Пример : Есть товар "Стул", который приняли 1 числа и он весь месяц лежал. Он занимает 0,5 паллеты.
Если мы в штуках делаем отчет, то В отчете во всех ячейках стоит 1, а в последнем столбце 31.
Если в палетах, то во всех ячейках 0,5, а в последней, итоговой 15,5
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