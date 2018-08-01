Требуется написать доработку для 1 С

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт6 заявок178 просмотров

Требуется написать доработку для 1 С  

Загрузка ексель файла – ГТД и Заявка и номер штрих кода и кол-вом 

Просьба обращаться только тем программист, у кого есть сейчас на это время.

7 лет назад
Vladimir_I
Ильчишин 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров