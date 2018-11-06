Нужен Отчет в 1С УТ v. 11.4

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Завершен2 заявки219 просмотров

Подробное описание прикрепил файлом

7 лет назад
pavlovau11
Ульяна 
33 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

shlapakov
Петр 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$100
3 дня
Хороший исполнитель, все сделал хорошо и качественно!
Нормально отработали.

Заявки фрилансеров

shlapakov
Петр 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад