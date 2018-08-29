Конвертация базы

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Завершен6 заявок199 просмотров

Требуется конвертировать базу розница 1.0 в розницу 2.2 последней редакции, с сохранением всех документов и  информации  в базе. Также рассматриваем вариант конвертации в торговлю 11. Просим написать примерные сроки-цену

7 лет назад
JaneV
41 год
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

richin
37 лет
9 лет в сервисе
Был
15 дней назад
7 лет назад
$120
5 дней
Оперативно, качественно, все без проблем!
Всё отлично. Спасибо за доверие и интересную задачу.

Заявки фрилансеров

richin
37 лет
9 лет в сервисе
Был
15 дней назад
7 лет назад
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