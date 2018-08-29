Приветствую. Задача проста и понятна - нужно настроить обмен данными между woocommerce и 1С 8 розница. Жду предложения с предварительными ценами. Предложения без цены не рассматриваю. Исполнителя выберу по критерию рейтинг, отзывы = разумный ценник.
Конвертация базы
Требуется конвертировать базу розница 1.0 в розницу 2.2 последней редакции, с сохранением всех документов и информации в базе. Также рассматриваем вариант конвертации в торговлю 11. Просим написать примерные сроки-цену
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