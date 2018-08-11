Доработка дополнения «Альфа-Авто»

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт6 заявок204 просмотра

Нужна доработка дополнения «Альфа-Авто»: Управление взаимоотношениями с клиентами, редакция 5 под наши бизнес-процессы.

7 лет назад
NikitKo
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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