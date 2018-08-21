Нужен программист 1С для небольших доработок в нашей программе. Для начала нужно сделать следующую задачу. В остатках товара на складе, сделать вывод нового товара, который был оприходован, в какую то отдельную таблицу. Также настроить список товаров, которые в наличии, в разных городах, сейчас у нас общий список. Подробнее в скайпе.