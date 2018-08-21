Нужен программист 1С

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Завершен6 заявок229 просмотров

Нужен программист 1С для небольших доработок в нашей программе. Для начала нужно сделать следующую задачу. В остатках товара на складе, сделать вывод нового товара, который был оприходован, в какую то отдельную таблицу.  Также настроить список товаров, которые в наличии, в разных городах, сейчас у нас общий список. Подробнее в скайпе.

7 лет назад
Sekoko
Глеб 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

Ukr_lan
Руслан 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Моментально выполнил задачу исходя из технического задания, которое обговорили в скайпе. Рекомендую.
Отличный заказчик. Всем рекомендую. Надеюсь на сотрудничество в будущем.

Заявки фрилансеров

Ukr_lan
Руслан 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
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