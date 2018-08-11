Нужна доработка дополнения «Альфа-Авто»: Управление взаимоотношениями с клиентами, редакция 5 под наши бизнес-процессы.
Настроийка обмена 3 баз УТ 11.4 с центральным узлом
Добрый день! есть задача настроить обмен 3 баз УТ 11.4 с центральным узлом (еще одна УТ 11.4) для формирования отчетов по продажам и расходам.. Номенклатура иногда совпадает в базах по названию, артикулу. У каждой присвоен уникальный код.
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