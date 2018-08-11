Настроить сканер штрих кода с 1С 7.7

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Закрыт2 заявки165 просмотров

Сканер пробрасывается через RDP (remoteapp), подключается к 1С 7.7, но по какой-то причине не работает

7 лет назад
kakbinazvat
Валерий 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров