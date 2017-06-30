Настроить 1С УТ 11.3.

Моделирование сквозного контрольного примера с интеркомпани и статусами документов по заданному алгоритму работы предприятия (УТ 11.3) Прикрепляю перечень работ в таблице. Позадачно расцените ваши трудозатраты по каждой задаче и оставляйте ваш скайп для быстрой связи. Структура предприятия https://cloud.mail.ru/public/9qJM/mA4FWgWdR
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Моделирование сквозного контрольного примера с интеркомпани и статусами документов по заданному алгоритму работы предприятия (УТ 11.3)
Прикрепляю перечень работ в таблице. Позадачно расцените ваши трудозатраты по каждой задаче и оставляйте ваш скайп для быстрой связи.
Структура предприятия https://cloud.mail.ru/public/9qJM/mA4FWgWdR
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