Настроить 1С УТ 11.3.

1С-программированиеЗакрытнет заявок122 просмотра
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Моделирование сквозного контрольного примера с интеркомпани и статусами документов по заданному алгоритму работы предприятия (УТ 11.3)

Прикрепляю перечень работ в таблице. Позадачно расцените ваши трудозатраты по каждой задаче и оставляйте ваш скайп для быстрой связи.

Структура предприятия https://cloud.mail.ru/public/9qJM/mA4FWgWdR 

6 лет назад
stasiva
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва