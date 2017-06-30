Настроить 1С УТ 11.3.

На сайте производителя ФР Атол выложена обработка http://blog.atol.ru/wp-content/uploads/2014/01/ATOL_DTO8_NEW.zip . Копия обработки прикреплена к задаче. Мне нужно прочитать имеющийся в этой обработке код, но у меня нет 1С. Задача: открыть обработку в 1С, скопировать код, переслать мне. ...