Починить обмен данными между Битриксом и 1С 8.3 (отр. решение ЖКХ)

1С-программированиеЗавершен3 заявки159 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В решении есть функция обмена данными, при котором 1С делает заполс на сайт, который формирует соответствующий XML, далее 1с его забирает и оазбирает по определенному алгоритму (создает документ). Механизм не работает, 1с ругается на ошибку. Задача разобраться, исправить и подробно проконсультировать что откуда берется. 

6 лет назад
dbukanov
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
marcus_the
Александр 
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$50
1 день
Задача была неординарная, ибо это своеобразное решение 1С с кучей метаданных и костылей, и такое же решение под Битрикс. Александр взялся и первый вечер каких-то новостей по проблеме не было. Но ночь все решила - решение было найдено, и даже мои опасения, что по Битриксу нужен отдельный специалист, были напрасными. Александр во все разобрался, протестировал и внятно указал недочеты разработчиков решений (и на сайте, и в 1С), сделал тестовое решение, которое работает и еще очень подробно проконсультировал - что донести до разработчиков в следующем обновлении. В общем, я очень доволен, Саша - спасибо. Все четко, пунктуально и компетентно.
Хороший заказчик и интересная задача. Очень рекомендую )
  • Похожие заказы

  • Подключение из 1С по API c шифрованием HMAC-SHA512

    Необходимо реализовать обработку по подключению из 1С по API c шифрованием HMAC-SHA512 в бирже bittrex.com.  Обратите внимание, что штатные средства 1С не позволяют сделать SHA512 (только SHA256).  Достаточно реализовать только подключение и первый запрос вида " https://bittrex.com/api/v1.1/account/getbalances?apikey=apikey "  Результат вывести ...

    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Модуль Приват24, для билинг Nuance

    Добрый день, нужно для интернет провайдера ДОРАБОТАТЬ билинг [url=https://github.com/Vavooon/Nuance]Nuance[/url] ,  с обязательной совместной работой с Приват24. Ваша цена? Если таким не занимаетесь, буду очень признателен, если посоветуете кто может это сделать.

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обработка 1c wms

    Стоит 1с 8.2 + wms 3,1 Ежедневно оператором выполняется одна и та же работа: Открывается заказ на отгрузку, распечатывается, выделяется товар и переноситься на ячейку отгрузки, выбирается исполнитель, подтверждается, закрывается Необходимо написать обработку, которая будет выполнять все эти ...

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется специалист по базе MS SQL

    Требуется специалист по MS SQL базе. Лог базы пожрал вирус шифровщик. Требуется восстановить базу. 1)Базу пожранную вирусом смогли восстановить своими силами, но она находится в режиме Тревоги.(это оригинал) 2)Есть еще этажа база криво восстаненная из ...

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обновить 1С управление торговым предприятием для Украины 3.0.11.1

    Необходимо обновить 1С управление торговым предприятием для Украины 3.0.11.1 до актуального релиза 3.1.5.1 Конфигурация типовая, никаких изменений не вносилось, но не хочет обновляться - пишет следующее: "В текущей транзакции уже происходили ошибки" Скриншоты в приложении Сроки и цену предлагайте

    1С-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать шаблон для "Бизнеc Пaк 7"

    Приветствую!  Hужно добaвить нaш дoговоp в данную прогрaмму.  Дoговоp купли пpодажи oбоpудовaния, cо cpoкaми поcтaвок.  + Aкт приема пepeдачи дeнежныx cpeдcтв.  + aкт приeма пеpедaчи обopудования.

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Задача по синхронизации справочников для специалиста 1С

    Добрый день! Ищем специалиста по 1С на разовую работу. Задача: синхронизировать справочники в трех бухгалтерских и зарплатных базах (объем справочников 5000 товаров, 1000 контрагентов). Указывайте сроки и стоимость. Территориально - Петербург.

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад