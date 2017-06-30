Починить обмен данными между Битриксом и 1С 8.3 (отр. решение ЖКХ)

Задача была неординарная, ибо это своеобразное решение 1С с кучей метаданных и костылей, и такое же решение под Битрикс. Александр взялся и первый вечер каких-то новостей по проблеме не было. Но ночь все решила - решение было найдено, и даже мои опасения, что по Битриксу нужен отдельный специалист, были напрасными. Александр во все разобрался, протестировал и внятно указал недочеты разработчиков решений (и на сайте, и в 1С), сделал тестовое решение, которое работает и еще очень подробно проконсультировал - что донести до разработчиков в следующем обновлении. В общем, я очень доволен, Саша - спасибо. Все четко, пунктуально и компетентно.