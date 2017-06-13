Требуется специалист по базе MS SQL

Требуется специалист по MS SQL базе.

Лог базы пожрал вирус шифровщик. Требуется восстановить базу.

1)Базу пожранную вирусом смогли восстановить своими силами, но она находится в режиме Тревоги.(это оригинал)

2)Есть еще этажа база криво восстаненная из быкапа. при восстановлении

нарушилась 2 таблицы, при обмене база не запоминает отправку последних

документов и начинает отправлять с начала базы за предыдущие года.

3) Есть аналогичная база с рабочим обменом полностью рабочая

В общем из этих инструментов надо отремонтировать главную базу. Плюс сделать идентичную нулевую базу без товаров.

P/S база на основе 1С