Обновить 1С управление торговым предприятием для Украины 3.0.11.1

1С-программированиеЗакрыт5 заявок182 просмотра
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Необходимо обновить 1С управление торговым предприятием для Украины 3.0.11.1 до актуального релиза 3.1.5.1

Конфигурация типовая, никаких изменений не вносилось, но не хочет обновляться - пишет следующее:

"В текущей транзакции уже происходили ошибки"

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7 лет назад
finnn
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад