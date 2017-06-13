Обработка 1c wms

1С-программированиеЗакрыт1 заявка176 просмотров
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Стоит 1с 8.2 + wms 3,1

Ежедневно оператором выполняется одна и та же работа:

Открывается заказ на отгрузку, распечатывается, выделяется товар и переноситься на ячейку отгрузки, выбирается исполнитель, подтверждается, закрывается

Необходимо написать обработку, которая будет выполнять все эти действия, с возможностью выполнения как с 1 заказом на отгрузку, так и с пачкой выделенных заказов.

Пожалуйста, указывайте хотя бы приблизительный бюджет.

6 лет назад
seoplaceya
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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