Обработка 1c wms

Стоит 1с 8.2 + wms 3,1

Ежедневно оператором выполняется одна и та же работа:

Открывается заказ на отгрузку, распечатывается, выделяется товар и переноситься на ячейку отгрузки, выбирается исполнитель, подтверждается, закрывается

Необходимо написать обработку, которая будет выполнять все эти действия, с возможностью выполнения как с 1 заказом на отгрузку, так и с пачкой выделенных заказов.

Пожалуйста, указывайте хотя бы приблизительный бюджет.