Настройка виртуального сервера

Добрый день, нужно для интернет провайдера ДОРАБОТАТЬ билинг [url=https://github.com/Vavooon/Nuance]Nuance[/url] , с обязательной совместной работой с Приват24. Ваша цена? Если таким не занимаетесь, буду очень признателен, если посоветуете кто может это сделать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Задача:
1)Настроить виртуальный сервер согласно необходимым требованиям
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