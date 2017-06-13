Подключение из 1С по API c шифрованием HMAC-SHA512

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Необходимо реализовать обработку по подключению из 1С по API c шифрованием HMAC-SHA512 в бирже bittrex.com

Обратите внимание, что штатные средства 1С не позволяют сделать SHA512 (только SHA256). 

Достаточно реализовать только подключение и первый запрос вида " https://bittrex.com/api/v1.1/account/getbalances?apikey=apikey " 

Результат вывести на форму обработки. 

Доступы к бирже я предоставлю. 

Описание подключения по API находится по адресу https://bittrex.com/Home/Api

Я предполагаю, что надо сделать шифрование через стороннюю программу (библиотеку/сервис/ скрипт и пр.). Важно, чтобы не нужно было делать какие-то сложные установки и настройки на компьютере, где эта обработка будет запускаться. 

Базу можно создать новую пустую. 

Просьба сразу озвучивать срок и стоимость.

6 лет назад
dimawork
Дмитрий 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв