Подключение из 1С по API c шифрованием HMAC-SHA512

Необходимо реализовать обработку по подключению из 1С по API c шифрованием HMAC-SHA512 в бирже bittrex.com.

Обратите внимание, что штатные средства 1С не позволяют сделать SHA512 (только SHA256).

Достаточно реализовать только подключение и первый запрос вида " https://bittrex.com/api/v1.1/account/getbalances?apikey=apikey "

Результат вывести на форму обработки.

Доступы к бирже я предоставлю.

Описание подключения по API находится по адресу https://bittrex.com/Home/Api

Я предполагаю, что надо сделать шифрование через стороннюю программу (библиотеку/сервис/ скрипт и пр.). Важно, чтобы не нужно было делать какие-то сложные установки и настройки на компьютере, где эта обработка будет запускаться.

Базу можно создать новую пустую.

Просьба сразу озвучивать срок и стоимость.