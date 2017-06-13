Подключение из 1С по API c шифрованием HMAC-SHA512

Добрый день, нужно для интернет провайдера ДОРАБОТАТЬ билинг [url=https://github.com/Vavooon/Nuance]Nuance[/url] , с обязательной совместной работой с Приват24. Ваша цена? Если таким не занимаетесь, буду очень признателен, если посоветуете кто может это сделать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать обработку по подключению из 1С по API c шифрованием HMAC-SHA512 в бирже bittrex.com.
Обратите внимание, что штатные средства 1С не позволяют сделать SHA512 (только SHA256).
Достаточно реализовать только подключение и первый запрос вида " https://bittrex.com/api/v1.1/account/getbalances?apikey=apikey "
Результат вывести на форму обработки.
Доступы к бирже я предоставлю.
Описание подключения по API находится по адресу https://bittrex.com/Home/Api
Я предполагаю, что надо сделать шифрование через стороннюю программу (библиотеку/сервис/ скрипт и пр.). Важно, чтобы не нужно было делать какие-то сложные установки и настройки на компьютере, где эта обработка будет запускаться.
Базу можно создать новую пустую.
Просьба сразу озвучивать срок и стоимость.
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