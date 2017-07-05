В решении есть функция обмена данными, при котором 1С делает заполс на сайт, который формирует соответствующий XML, далее 1с его забирает и оазбирает по определенному алгоритму (создает документ). Механизм не работает, 1с ругается на ошибку. ...
Открыть обработку в 1С, скопировать и переслать код
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте производителя ФР Атол выложена обработка http://blog.atol.ru/wp-content/uploads/2014/01/ATOL_DTO8_NEW.zip . Копия обработки прикреплена к задаче. Мне нужно прочитать имеющийся в этой обработке код, но у меня нет 1С. Задача: открыть обработку в 1С, скопировать код, переслать мне. Версию 1С я не знаю, предполагаю 8, но не уверен.
Оплата - вебмани рубли. Бюджет предполагается от 100 до 300 рублей, в зависимости от заявок.
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