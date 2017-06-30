1с 7.7

1С-программированиеЗакрыт8 заявок124 просмотра
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Необходима доработка 1 С под нужды Бизнеспроцессов компании, по мере поступления ТЗ.

6 лет назад
guest_14991738315259
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад