Требуются доработки по 1С 8.3 (Управление торговлей)

Добрый день, нужно для интернет провайдера ДОРАБОТАТЬ билинг [url=https://github.com/Vavooon/Nuance]Nuance[/url] , с обязательной совместной работой с Приват24. Ваша цена? Если таким не занимаетесь, буду очень признателен, если посоветуете кто может это сделать.