Разработка отчета в 1С

1С-программированиеЗакрыт9 заявок319 просмотров
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Разработка отчета в 1С ввиде внешнего отчета:

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- Период задается пользователем

6 лет назад
HR-Com
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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