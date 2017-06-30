На сайте производителя ФР Атол выложена обработка http://blog.atol.ru/wp-content/uploads/2014/01/ATOL_DTO8_NEW.zip . Копия обработки прикреплена к задаче. Мне нужно прочитать имеющийся в этой обработке код, но у меня нет 1С. Задача: открыть обработку в 1С, скопировать код, переслать мне. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка отчета в 1С ввиде внешнего отчета:
- Расчет процента от продаж
- Период задается пользователем
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