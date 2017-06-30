Требуется выгрузить данные из ЗУП 2.5 в КА 2.2 Конфигурации не изменен

Первая часть работ, перенос данных из ЗУП в КА по следующим требованиям:

1. Данные по кадрам с начала ведения учета зар. платы в программе ЗУП: Личные данные, кадровые изменения (приказы, заявления), графики работ, штатное расписание, табели учета времени по сотрудникам.

2. Данные по начислениям с начала ведения учета зар. платы в программе ЗУП в разрезе сотрудников: отпуска, больничные, командировки, пособия, отпуска по беременности и родам, начисления зарплаты помесячно.

3. Данные по выплатам в разрезе сотрудников с начала ведения учета зар. платы в программе ЗУП: ведомости в кассу, ведомости в банк.

4. Данные по начислениям взносов, НДФЛ в разрезе сотрудников с начала ведения учета зар. платы в программе ЗУП.

5. Отражение всех данных за 2016 год в регламентированном учете (формирование проводок рег. учета, отражение в расходах данных начисленной зар. платы.)

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