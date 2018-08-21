Примерное затраченное время на проект 3-5 часов. по оценке спицалиста. обработчик должен находить Товары с кривым названием где присутствует артикул (цифры, точки, запятые, - тере, скобочки). Но вроде вы уже писали прошлый обработчик но все равно ...
Перенести 1с с флешки на компьютер
Есть база 1с на флешке надо установить на новый компьютер
и настроить отправку почты с 1с (раньше была настроена)
Заявки фрилансеров
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