Перенести 1с с флешки на компьютер

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Есть база 1с на флешке надо установить на новый компьютер 

и настроить отправку почты с 1с (раньше была настроена)

Настройка почты
7 лет назад
gelvira83
Эльвира 
41 год
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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