Работы по доработке 1С

По 1С в конфигурации "Далион Уно" и Frontol (АТОЛ)

Нужно:

1) Выгрузить данные по продажам из кассы в Далион Уно. Провести все продажи и кассовые ордера.

2) Настроить обмен (выгрузка/загрузка) между Далионом УНО на компьютере и кассой в магазине (Frontol). Справочники с номенклатурой, арт. и ценами уже заведены.

3) После, нужно настроить обмен между Далионом УНО и Бухгалтерией 1С.