Разработка функционала банк-клиента в Бухгалтерия 3.0

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Закрыт3 заявки185 просмотров

Необходимо разработать функционал банк-клиента в Бухгалтерия 3.0. ТЗ во вложении

9 лет назад
nkrivorotova
Наталья 
46 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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