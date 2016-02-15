Требуется специалист по 1С 8.1 на разовый проект.

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт9 заявок223 просмотра

Задача проекта:

Оптимизировать существующую конфигурацию 1С ФИТНЕС КЛУБ:

- добавить новые простые отчеты;

- добавить некоторую аналитику в документы;

- модифицировать справочники.

ТЗ будет готово на 80% + технические детали по договоренности с подрядчиком.

Просьба, указывайте стоимость 1 часа за Ваши услуги

Ориентировочный объем работ: 40-60 часов.

9 лет назад
richigor
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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