Создания калькулятора сравнения тарифов

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт8 заявок246 просмотров

Нужен калькулятор для сравнения и анализа тарифов транспортных компаний. лучше если будет это сделано на платформе 1с

для интеграции с основной базой.

или ваше варианты.

есть пример в формате Excel.

файл покажу человеку готовому приступить к работе.

9 лет назад
dziminnn
Дмитрий 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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