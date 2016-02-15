Интеграция и настройка 1С с интернет-магазином

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт6 заявок190 просмотров

Все описание во вложении.

Конекшин через Teamviewer

Готов ответить на вопросы.

Платформа стоит - 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2363)

Продукт - Управление торговлей для Украины, редакция 3.0

9 лет назад
unga1985
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров