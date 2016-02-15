Консультация по 1С (при необходимости доработка)

Есть магазин продуктов и 2 организации (ИП и ООО). Через ООО будет проходить только алкоголь, через ИП все остальное.

Задачи следующие:

1. На каждой кассе 2 фискальника.

Надо настроить таким образом, чтобы алкоголь автоматически проводился только через фискальник ООО.

А все остальное только через фискальник ИП.

2. Так же на кассах планируется установка банковских терминалов. Соответственно потребуется их настройка под 2 организации.

3. В магазине планируется дисконтная система. Необходимо, чтобы она действовала в независимости от того по какой организации будет проводится товар.

На данный момент рассматривается конфигурация 1С Розница. Возможно ли осуществить эти задачи в этой конфигурации? Если нет, какие потребуются доработки?

Возможно уже есть готовые решения? Если да, то какие?

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