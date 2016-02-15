Программирование 1 С

Перед нашей компанией стоит 2 задачи которые необходимо решить в 1С УТ 10.01.Обеспечить контроль не только понаименованию, как сейчас, этого не всегда достаточно, т.к. иногда поставщики

ошибаются с прайсами или меняют их без уведомления нас об этом и как результат выставляется неправильная

цена(или скидка).

Задача: необходимо настроить контроль изменения цены, в загружаемом

прайсе, относительно предыдущей цены. Если разница превышает 5% - подавать

сигнал.

Подзадача:

а) Если возможно сделать, то рассмотрим предложение для настройки (по проценту) сетки тренда.

б) Настройка для оповещения на мобильный

телефон.Задача № 2

Подкрашивать красным позиции в заказах поставщика, по которым маржа меньше 0 рублей.