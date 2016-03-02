Задачи по IP связи для 1С УНФ

Дано: 1C: УНФ + Телефония Астерикс - обе настроены, сервер Астерикс отельный ПК – 1С находится на виртуальной машине, всегда запущена, сервера объединены в одну сеть.1С, для Украины. Версия 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1596)(1.5.3.11) Ø Выполнение ТЗ не должно, нарушатьсерверную часть 1С, сменять версию 1С или сделать не возможным дальнейшее

обновление программы.

1. Осуществлениеисходящих и входящих звонков, набором номера, выбором из списка клиентов или из

списка недавно звонивших.

Частично это реализовано,нужно подвязать панель телефонии либо доделать существующий вариант.

2. Контролькачества звонков. (Журнал звонков):

Что бы можно было смотретьстатистику по входящим, исходящим и непринятым номерам в одном месте в

настоящем времени. А также прослушивать записанные разговоры и реализовать

другие функции Астериск. (присоединения к разговору, переадресация разговора к

другому менеджеру и.д)

1.1 Статистикадолжна включать в себя следующие показатели по менеджеру

· Все события,включая продажи, звонки, почту, задачи.

· Общее количествоВходящих и исходящих звонков

· Количество непринятых звонков

· Количествопропущенных событий (не выполненных вовремя назначенных событий)

1.2 Статистика отображается какподробно с возможностью выбора различных фильтров, перечисленных выше. Так и

сокращённо в виде диаграмм и графиков, которые можно установить на начальный

экран менеджера.

3. При входящемвызове, отображается карточка клиента, уже заполненная если он уже есть в

системе или новая если это новый клиент.

4. Звонкираспределяются по конкретным менеджерам, если система опознала в контрагенте

клиента он попадает на привязанного к нему менеджера.

5. При звонкеновых клиентов, менеджер должен отмечать их степень готовности к продаже:

Горячий, Норм. Или Отстой. (Функция реализована и работает при запылении новой

карты клиента, осталось привязать её к панели телефонии)

Новые клиенты, распределятся по менеджерам в зависимости от их результативности по концу прошлой недели. (выручка по марже за неделю). То есть система автоматически отправляет новых клиентов на более успешного менеджера, если его линия не занята. У менеджеров есть возможность перенаправить входящий вызов если они заняты в данный момент или система сама перенаправит звонок на следующего по успешности менеджера после нескольких гудков (трех). Если по IP телефонии нет свободных менеджеров или они не берут трубку звонок переадресуется на мобильные телефоны в зависимости от оператора.

7. После каждогозвонка следует обязательное действие, то ли заявка на заказ, то ли создания напоминания

о действии или звонке, менеджер не может закрыть Контакт с клиентом, не

назначив то действие.

8. Возможность назначатьклиентам разные события с возможностью напоминания системой о них, прямо с

интерфейса приема звонка: Звонки, Письма, Встречи… и устанавливать различные

статусы на них Открыт (не законченное дело), В работе, Выполнен, Отменен. Не

доступен.

9. Функцияотправки недорогих шаблонных или уникальных СМС клиентам, через СИМ карты

встроенные в шлюз.

10. Настройкаплана сотрудника. Возможность сотруднику видеть и настраивать план на неделю на

месяц, год, который создаёт ему система и он сам. Состоящий из звонков,

расчетов, напоминаний и поручений.