Оптимизировать экспорт товаров c 1C

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Завершен5 заявок169 просмотров

Необходимо оптимизировать экспорт товаров из 1С для интернет магазина. Около 60 000 товаров, в данный момент экспорт занимает около 2х часов.

9 лет назад
3499991
35 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

marcus_the
Александр 
44 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$280
10 дней
Задача выполнена, Александр настоящий профессионал! Продолжаем сотрудничество.
Спасибо за интересную задачу! Продолжаем сотрудничество

Заявки фрилансеров

marcus_the
Александр 
44 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
ТОП-5
1С-программирование