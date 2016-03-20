Оптимизировать экспорт товаров c 1C

Перед нашей компанией стоит 2 задачи которые необходимо решить в 1С УТ 10.01.Обеспечить контроль не только понаименованию, как сейчас, этого не всегда достаточно, т.к. иногда поставщики ошибаются с прайсами или меняют их без уведомления ...