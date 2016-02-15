Все описание во вложении. Конекшин через Teamviewer Готов ответить на вопросы. Платформа стоит - 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2363) Продукт - Управление торговлей для Украины, редакция 3.0
Настройка программы 1с торговля и склад
Скачать пиратку и настроить ее на двух ПК.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 1С-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Перед нашей компанией стоит 2 задачи которые необходимо решить в 1С УТ 10.01.Обеспечить контроль не только понаименованию, как сейчас, этого не всегда достаточно, т.к. иногда поставщики ошибаются с прайсами или меняют их без уведомления ...1С-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
Задача проекта: Оптимизировать существующую конфигурацию 1С ФИТНЕС КЛУБ: - добавить новые простые отчеты; - добавить некоторую аналитику в документы; - модифицировать справочники. ТЗ будет готово на 80% + ...1С-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть магазин продуктов и 2 организации (ИП и ООО). Через ООО будет проходить только алкоголь, через ИП все остальное. Задачи следующие: 1. На каждой кассе 2 фискальника. Надо настроить таким образом, чтобы ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать фоновую двухстороннюю синхронизацию отправленной почты между 1с (объединенная конфигурация 1с+CRM 2.0 ПРОФ.) и почтовым хостингом (yandex). Синхронизация должна оставаться после обновления конфигурации.1С-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен калькулятор для сравнения и анализа тарифов транспортных компаний. лучше если будет это сделано на платформе 1с для интеграции с основной базой. или ваше варианты. есть пример в формате ...1С-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть обработка, которая грузит данные из автоматизированной системы (АС) в стандартную конфигурацию 8.2 Обработка выдает ошибку, разработчик неизвестен, кто то из клиентов разработчика АС. Необходимо обеспечить корректный импорт данных данной обработкой.1С-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Для сайта на опенкарт нужно дописать 5 модулей для работы в 1с: 1. http://joxi.ru/RmzvPEpFWdRqDm СОЗДАТЬ КОМПЛЕКТАЦИЮ 2. УБРАТЬ СТАТУСЫ (ОТГРУЖЕНО, К ОТГРУЗКЕ) 3. ЧЕК СОЗДАТЬ (сейчас стоит стандартный) 4. ...1С-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Имеем 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1917) с конфигурацией УНФ 1.6.3.11 ПРОФ 1)Необходимо сделать чтобы все отправленные из 1с письма, появлялись в папке отправленные на mail.ru 2)Необходимо установить для всех отправленных писем подпись.1С-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен специалист, который поможет максимально эффективно настроить работу 1с в связке з базой Postgresql. На данный момент все установлено, но низкая производительность 1с. По тестам Гилева - 9 пунктов в среднем. Более детально - в личной ...1С-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад