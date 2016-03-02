Настройка 1С 8.3 УНФ на удалённом сервере

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Закрыт2 заявки301 просмотр

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  • НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

    • ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

      • Бренд

        • Коллекция
      • Однополосная
      • Двухполосная
      • Трёхполосная
      • Многополосная
    • МАССИВНАЯ ДОСКА

      • Бренд

        • Коллекция
    • ПРОБКОВЫЙ ПОЛ

      • Бренд

        • Коллекция
    • ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ

      • Бренд

        • Коллекция
    • МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ

      • Бренд

        • Коллекция
    • ЛАМИНАТ

      • Бренд

        • Коллекция
      • ВЛАГОСТОЙКИЙ
      • 33 КЛАСС
      • 34 КЛАСС
      • ПОДЛОЖКА
    • ЛИНОЛЕУМ

      • 1,5 МЕТРА
      • 2 МЕТРА
      • 2,5 МЕТРА
      • 3 МЕТРА
      • 3,1 МЕТРА
      • 3,5 МЕТРА
      • 4 МЕТРА
      • Бренд

        • Коллекция
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      • ЗАМКОВАЯ
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    • ДЕТСКИЕ КОВРИКИ
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      • МДФ
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      • Уход за полом
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  • ULTRAWOOD

    • ПЛИНТУСЫ
    • НАЛИЧНИКИ
    • МОЛДИНГИ
    • МОЛДИНГИ ФИНИШНЫЕ
    • КАРНИЗЫ
    • СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ
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    • КАМИННЫЕ ПОРТАЛЫ
    • ДВЕРИ ULTRAWOOD
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- Характеристики категории
  • Название
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  • Title- в будущем для сайта
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-Характеристики товаров

--Общие

  • Артикул
  • Название
  • Описание (с форматированием)
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  • Производитель
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  • Акционная цена
  • Единица измерения
  • Вес единицы
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  • Остатки по складу
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  • Флаг Акция
  • Комментарий
  • Статус (Нет в наличии, Снят с производства, В наличии в магазине, В наличии на складе, Ожидание 2-3 дня, Ожидание 21-25 дней, Ожидание до 10 дней, Предзаказ)
--Паркетная доска
  • Площадь коробки
  • Толщина
  • Покрытие
  • Цвет
  • Оттенок
  • Порода дерева
  • Фаска
  • Количество полос
  • Тип помещения
  • Тип соединения
  • Возможность подогрева
--Ламинат
  • Влагостойкий
  • Класс
  • Площадь упаковки
  • Палитра
  • Цвет
  • Толщина
  • Ширина
  • Длинна
  • Оттенок
  • Порода дерева
  • Фаска
  • Количество полос
  • Тип помещения
  • Возможность подогрева
  • Тип соединения
--Линолеум
  • Ширина рулона
  • Цвет
  • Толщина
  • Оттенок
  • Порода дерева
  • Тип помещения
--Массивная доска
  • Тощина
  • Цвет
  • Оттенок
  • Порода дерева
  • Тип соединения
  • Фаска
  • Тип помещения
--Плитка ПВХ
  • Тип соединения
  • Класс
  • Толщина
  • Цвет
  • Порода дерева
  • Фаска
  • Тип помещения
- Сделать возможность подгрузки сторонних прайсов (нужна будет возможность оформлять заказы и счета на товароы, которых по факту нет на складе)
9 лет назад
ffstudiospb
Федор 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров