Все описание во вложении. Конекшин через Teamviewer Готов ответить на вопросы. Платформа стоит - 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2363) Продукт - Управление торговлей для Украины, редакция 3.0
Настройка 1С 8.3 УНФ на удалённом сервере
Требуется заполнить начальные данные в базе 1С:
- Данные компании
- Иерархию каталога
- НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
- ПАРКЕТНАЯ ДОСКА
- Бренд
- Коллекция
- Однополосная
- Двухполосная
- Трёхполосная
- Многополосная
- Бренд
- МАССИВНАЯ ДОСКА
- Бренд
- Коллекция
- Бренд
- ПРОБКОВЫЙ ПОЛ
- Бренд
- Коллекция
- Бренд
- ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ
- Бренд
- Коллекция
- Бренд
- МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ
- Бренд
- Коллекция
- Бренд
- ЛАМИНАТ
- Бренд
- Коллекция
- ВЛАГОСТОЙКИЙ
- 33 КЛАСС
- 34 КЛАСС
- ПОДЛОЖКА
- Бренд
- ЛИНОЛЕУМ
- 1,5 МЕТРА
- 2 МЕТРА
- 2,5 МЕТРА
- 3 МЕТРА
- 3,1 МЕТРА
- 3,5 МЕТРА
- 4 МЕТРА
- Бренд
- Коллекция
- ПЛИТКА-ПВХ
- ЗАМКОВАЯ
- КЛЕЕВАЯ
- САМОКЛЕЮЩАЯСЯ
- ДЕТСКИЕ КОВРИКИ
- ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ
- ТРАВА
- ПЛИНТУСЫ
- МДФ
- ПЛАСТИКОВЫЕ
- ШПОНИРОВАННЫЕ
- QUICK STEP
- ULTRAWOOD
- ТАРКЕТТ
- АКСЕССУАРЫ
- ПОДЛОЖКА
- Комплекты для укладки
- Теплый пол
- Уход за полом
- ХИМИЯ
- Клей Для Линолеума
- Паркетный Клей
- ПАРКЕТНАЯ ДОСКА
- СВЕТИЛЬНИКИ
- Бренд
- Коллекция
- Напольные
- Настенные
- Настольные
- Потолочные
- Бренд
- ULTRAWOOD
- ПЛИНТУСЫ
- НАЛИЧНИКИ
- МОЛДИНГИ
- МОЛДИНГИ ФИНИШНЫЕ
- КАРНИЗЫ
- СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ
- ПРОФИЛЬ
- ПЛИТЫ / ДОБОРЫ
- ПОДОКОННИКИ / ПОЛКИ
- КАМИННЫЕ ПОРТАЛЫ
- ДВЕРИ ULTRAWOOD
- СРЕДСТВА ДЛЯ МОНТАЖА
- ДВЕРИ
- МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
- ЛАМИНИРОВАННЫЕ
- Бренд
- Коллекция
- ФУРНИТУРА
- АРКИ
- Межкомнатные Арки Эстет
- ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
- Бренд
- МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
- РАСПРОДАЖА
- Аксессуары
- Двери
- Ламинат
- Линолеум
- Название
- Описание (с форматированием)
- Title- в будущем для сайта
- Изображение
- URL- в будущем для сайта
--Общие
- Артикул
- Название
- Описание (с форматированием)
- Title
- Производитель
- Страна
- Цена
- Акционная цена
- Единица измерения
- Вес единицы
- Изображение
- Дополнительные изображения
- Остатки по складу
- Связанные товары
- URL
- Флаг Акция
- Комментарий
- Статус (Нет в наличии, Снят с производства, В наличии в магазине, В наличии на складе, Ожидание 2-3 дня, Ожидание 21-25 дней, Ожидание до 10 дней, Предзаказ)
- Площадь коробки
- Толщина
- Покрытие
- Цвет
- Оттенок
- Порода дерева
- Фаска
- Количество полос
- Тип помещения
- Тип соединения
- Возможность подогрева
- Влагостойкий
- Класс
- Площадь упаковки
- Палитра
- Цвет
- Толщина
- Ширина
- Длинна
- Оттенок
- Порода дерева
- Фаска
- Количество полос
- Тип помещения
- Возможность подогрева
- Тип соединения
- Ширина рулона
- Цвет
- Толщина
- Оттенок
- Порода дерева
- Тип помещения
- Тощина
- Цвет
- Оттенок
- Порода дерева
- Тип соединения
- Фаска
- Тип помещения
- Тип соединения
- Класс
- Толщина
- Цвет
- Порода дерева
- Фаска
- Тип помещения
Заявки фрилансеров
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