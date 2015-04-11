Требуется доработать 1с, вывести поля товаров в заказ клиента

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт6 заявок200 просмотров

1. http://joxi.ru/RmzKqn6Tlx3l2O

1.1 сюда нужно вывести Основного поставщика ->http://joxi.ru/gmv6qaEhzjKGma

Пишите стоимости работы.

люди которые объявляют от 999 рублей не устраивает - работы на 10 минут...

10 лет назад
gremwiz
Лев 
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров