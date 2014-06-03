Устранение ошибок обработки 1С

Имеется обработка по переброске данных из Управления торговлей в Бухгалтерию. Работает с ошибками (а именно: не перегружаются выписки банка, операции автоматически не привязывается к счетам, перегружаются те операции, которые помечены "Не проводить в бухгалтерском учёте"). Необходимо проанализировать причины ошибок и помочь в их устранении.