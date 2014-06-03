Устранение ошибок обработки 1С

1С-программированиеЗакрыт5 заявок200 просмотров
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Имеется обработка по переброске данных из Управления торговлей в Бухгалтерию. Работает с ошибками (а именно: не перегружаются выписки банка, операции автоматически не привязывается к счетам, перегружаются те операции, которые помечены "Не проводить в бухгалтерском учёте"). Необходимо проанализировать причины ошибок и помочь в их устранении. 

8 лет назад
fin_drive
66 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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