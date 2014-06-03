Устранение ошибок обработки 1С

Необходимо написание обработки для 1С 8.3. Необходимо выгружать минимально 7 полей: Артикул, Производитель, Категория, Подкатегория, Наименование, Описание, Цена. Оптимально в XML (на примере одного аккумулятора): 6261DWPLE Аккумуляторы Авто аккумуляторы BOSCH (Испан., Герм.) BOSCH 0 092 S40 ...
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Имеется обработка по переброске данных из Управления торговлей в Бухгалтерию. Работает с ошибками (а именно: не перегружаются выписки банка, операции автоматически не привязывается к счетам, перегружаются те операции, которые помечены "Не проводить в бухгалтерском учёте"). Необходимо проанализировать причины ошибок и помочь в их устранении.
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