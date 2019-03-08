Windows 2012 r2 настройка удаленного приложения + сертификат

1С-программированиеЗакрытнет заявок161 просмотр
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Добрый день!

Есть сервер Windows 2012 R2 + установлена 1с сетевая.

Задачи:

1) сделать чтоб 1с запускалась как удаленное приложение

2) настроить сертификат с возможностью обновлений без установки которого не будет запускаться удаленное приложение.

От вас цена + сроки.

5 лет назад
web_work_
Сухомлин 
47 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад