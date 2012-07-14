Здравствуйте. Мне необходим дизайнер, который сможет в Гугл Скетч Ап (именно в нем, 3d max и пр. не нужно) построить модель Маленькой кухни. Обстановка в ней должна быть стандартная: гарнитур, плита, стол, ...
3D-автомобиль
нарисовать спортивный автомобиль Lancer Evolution IX в спортивном стиле, или Subaru Impreza WRX STI (точно не определился) + экспозиция (стенд) задний план логотип сайта как фон.
icq 223629337
Исполнителя рассматриваю от 20 отзывов!!! + портфолио
Заявки фрилансеров
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