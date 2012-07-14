3D-автомобиль

$250
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт4 заявки169 просмотров

нарисовать спортивный автомобиль Lancer Evolution IX в спортивном стиле, или Subaru Impreza WRX STI (точно не определился) + экспозиция (стенд) задний план логотип сайта как фон.

icq 223629337

Исполнителя рассматриваю от 20 отзывов!!! + портфолио

13 лет назад
PANrace
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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