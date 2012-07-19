Отрисовать копию картинки для распечатки

Нужна картинка идентичная примеру.. "то что нужно"

местный умелец сделал.. "от дизайнера "

картинка нужна для печати под баннер 1,4 метра по высоте в ширину 3,3

эта картинка для пропорции 1,4-2...возможно завтра еще шкаф какой нить вставим туда

предлагайте цену и стоимость