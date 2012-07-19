Отрисовать копию картинки для распечатки

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен14 заявок302 просмотра

Нужна картинка идентичная примеру.. "то что нужно"

местный умелец сделал.. "от дизайнера "

картинка нужна для печати под баннер 1,4 метра по высоте в ширину 3,3

эта картинка для пропорции 1,4-2...возможно завтра еще шкаф какой нить вставим туда

предлагайте цену и стоимость

13 лет назад
Lexxxart
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

olvares1987
38 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четкое задание. Своевременная оплата. Рекомендую

Заявки фрилансеров

olvares1987
38 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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