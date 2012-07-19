Здравствуйте.

Мне необходим дизайнер, который сможет в Гугл Скетч Ап (именно в нем, 3d max и пр. не нужно) построить модель Маленькой кухни. Обстановка в ней должна быть стандартная: гарнитур, плита, стол, пару стульев, то есть ничего высокополигонального. «Красить» материалами не нужно, именно что скетч.

Сдать нужно в исходнике.

Приветствуется, если вы покажете фото или рисунок с которого будете строить модель. Ваш он или нет — не важно.

По моему ничего не упустил.

Если есть вопросы — отвечу.

В личку не пишите, пожалуйста, только в проект. Свяжусь сам.

Спасибо.