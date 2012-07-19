Кухня

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен2 заявки222 просмотра

Здравствуйте.

Мне необходим дизайнер, который сможет в Гугл Скетч Ап (именно в нем, 3d max и пр. не нужно) построить модель Маленькой кухни. Обстановка в ней должна быть стандартная: гарнитур, плита, стол, пару стульев, то есть ничего высокополигонального. «Красить» материалами не нужно, именно что скетч.

Сдать нужно в исходнике.

Приветствуется, если вы покажете фото или рисунок с которого будете строить модель. Ваш он или нет — не важно.

По моему ничего не упустил.

Если есть вопросы — отвечу.

В личку не пишите, пожалуйста, только в проект. Свяжусь сам.

Спасибо.

3ds Max
13 лет назад
Summer_Rain
Александр 
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Тарас очень приятно меня удивил. Во-первых, не знаю почему у него такое скромное портфолио, когда человек так отлично справился с задачей. Второе: задачу решил в короткие сроки, хотя время располагало. Так что — благодарю за работу и только успехов Вам.
Спасибо Александру за проект. Техническое задание закрывает множество вопросов которые могли бы возникнуть при работе. Оплата не заставила себя ждать. Удачи вам!

Заявки фрилансеров

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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