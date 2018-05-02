Добрый день!

Меня зовут Татьяна. Представляю косметическую компанию Renelia.

Для рекламных постеров в интернет нам необходима 3D модель нашего продукта, а в лучшем случае готовый постер с этим продуктом. Пример Вы можете посмотреть на нашем сайте www.renelia.com, это предыдущая модель, сейчас мы меняем упаковку. Примеры постеров Вы можете увидеть, перейдя с сайта по ссылке в Instagram.

Сможете ли Вы нам помочь с выполнением этой задачи?

Сколько Вам нужно времени?

Какова стоимость Ваших услуг?

Заранее благодарю за ответ.

С Уважением,

Татьяна