3D модель

3D-графикаЗакрыт16 заявок303 просмотра
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Добрый день!  

Меня зовут Татьяна. Представляю косметическую компанию Renelia.   

Для рекламных постеров в интернет нам необходима 3D модель нашего продукта, а в лучшем случае готовый постер с этим продуктом. Пример Вы можете посмотреть на нашем сайте www.renelia.com, это предыдущая модель, сейчас мы меняем упаковку. Примеры постеров Вы можете увидеть, перейдя с сайта по ссылке в Instagram.   

Сможете ли Вы нам помочь с выполнением этой задачи?  

Сколько Вам нужно времени?  

Какова стоимость Ваших услуг?  

Заранее благодарю за ответ.  

С Уважением,  

Татьяна  

6 лет назад
tatiana_renelia
42 годаГермания
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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