Создать 3d модель новостройки и привязать ее к видео

Здравствуйте!

1) Необходимо создать 3-d модель здания согласно визуализации по ссылке:

yadi.sk/d/hBeSgf5X3VCPbh

Также имеются файлы презентации:

yadi.sk/d/LdUWSn3c3VCQax

Также имеются схемы этажей:

yadi.sk/d/S5CJM-a33VCQcA

Файлов в 3d max к сожалению нет, поэтому надо будет создать 3д модель здания заново

Сейчас строительная площадка выглядит так:

yadi.sk/d/Ml7A4xyl3VCPhs

2) Далее необходимо наложить 3д модель здания на видео с квадрокоптера (т.е на месте строительной площадки должно быть здание, как будто оно уже построено)

Образец видео по ссылке:

www.youtube.com/watch?v=c...

Это только черновой образец видео, однако чистовой будет по такому же принципу: несколько круговых пролетов и несколько вертикальных взлетов.

3) Далее необходимо просто "покрутить" модель здания на прозрачном фоне, т.е должно получиться видео, на которое уже мы будем накладывать инфографику

Основные требования:

- Модель здания должна быть прорисована не хуже чем в визуализации

- Здание должно смотреться на видео гармонично и естественно, как будто оно уже построено

P.S. в случае успешного выполнения проекта, готовы рассмотреть исполнителя на роль основного подрядчика нашей продакшн студии по данному виду работ.