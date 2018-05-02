Создать 3d модель новостройки и привязать ее к видео

3D-графикаЗакрыт9 заявок212 просмотров
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Здравствуйте! 

1) Необходимо создать 3-d модель здания согласно визуализации по ссылке: 

yadi.sk/d/hBeSgf5X3VCPbh 

Также имеются файлы презентации: 

yadi.sk/d/LdUWSn3c3VCQax 

Также имеются схемы этажей: 

yadi.sk/d/S5CJM-a33VCQcA 

Файлов в 3d max к сожалению нет, поэтому надо будет создать 3д модель здания заново 

Сейчас строительная площадка выглядит так: 

yadi.sk/d/Ml7A4xyl3VCPhs 

2) Далее необходимо наложить 3д модель здания на видео с квадрокоптера (т.е на месте строительной площадки должно быть здание, как будто оно уже построено) 

Образец видео по ссылке: 

www.youtube.com/watch?v=c... 

Это только черновой образец видео, однако чистовой будет по такому же принципу: несколько круговых пролетов и несколько вертикальных взлетов. 

3) Далее необходимо просто "покрутить" модель здания на прозрачном фоне, т.е должно получиться видео, на которое уже мы будем накладывать инфографику 

Основные требования: 

- Модель здания должна быть прорисована не хуже чем в визуализации 

- Здание должно смотреться на видео гармонично и естественно, как будто оно уже построено 

P.S. в случае успешного выполнения проекта, готовы рассмотреть исполнителя на роль основного подрядчика нашей продакшн студии по данному виду работ.

6 лет назад
Videovdk
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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