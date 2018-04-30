Стилизованный дизайн декора банкетного зала.

$40
3D-графикаЗакрыт1 заявка301 просмотр
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#1$40

Перегородки, элементы декора из пластика или поликарбоната (белый, ЧБ или разноцветный).

Стилизация на тему классической музыки. Предполагаются 4 зала Бах, Моцарт, Шуберт и Чвйковский.

Референсы декора, по типу которого нужен - прикрепляю. Никаких рамок. Свободный полет фантазии и грамотная компановка слоев в Photoshop (Illustrator или др) Corel либо в 3D. 

Предложенный вариант наложить на любое помещение в светлых тонах (банкетный зал, ресторан либо в крайнем случае просто помещение со светлыми стенами)

Если умеете работать в 3D - большой плюс!

С конкурсантом, работа которого будет выбрана, кроме оплаты этого тестового задания, будет предложена постоянная удаленная работа (сдельная или ЗП - обговаривается).

6 лет назад
arielgrant
Грант 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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Нет заявок фрилансеров
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