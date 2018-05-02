Создать 3D-модель для игры

3D-графикаЗавершен2 заявки250 просмотров
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Здравствуйте! Необходимо нарисовать модель в 3d max для последующей загрузки в движок unity.  

При успешно выполненной работе возможно длительное сотрудничество!

Пишите в telegram: t.me/nikitap23

Подробное тз во вложении:

6 лет назад
njd-studio
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Buchara20
Антон 
26 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$85
3 дня
Заказывал у Антона 3D-модели для игры - все было сделано качественно и даже раньше срока! Спасибо!
Благодарю за сотрудничество! Заказ на модель был вполне интересным для меня и буду рад, если вновь будут подобные работы с Вашей стороны!
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